Meksika Çin’den ithal boyuna kesme levhayı vergilerden muaf tuttu

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’den ithal edilen ve çelik levha olarak da bilinen sıcak haddelenmiş karbon çelik levha ve boyuna kesme çelik levhadan alınan antidamping vergisini kaldırdı.
Çin’den ithal söz konusu ürünler %33,98 oranında antidamping vergisine tabiydi. Söz konusu ürünler 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01, 7225.40.01 ve 7225.40.02 kodları altında kayıtlı.
Bakanlık, Çin’den ithal söz konusu üründen alınan antidamping vergisini kaldırmanın Meksika çelik endüstrisine zarar vermeyeceğini belirtti. Söz konusu soruşturma, yerel üretici Altos Hornos de Mexico’nun 2019 yılının Eylül ayındaki dönem sonu incelemesi talebi üzerine başlatılmıştı.