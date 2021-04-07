Meksika ABD, İspanya ve Hindistan’dan ithal çelik boruya yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 11:59:30 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Ekonomi Bakanlığı, ABD, İspanya ve Hindistan’dan ithal dikişsiz ve kaynaklı karbon çelik boruya yönelik antidamping dönem sonu incelemesi başlattı.

Söz konusu antidamping incelemesi, yerel üretici Tubacero’nun 4 Mart tarihindeki talebi üzerine başlatıldı. İncelemeye tabi ürünler, 7305.11.02, 7305.12.02 ve 7305.19.99 kodları altında kayıtlı.

Bakanlık, inceleme döneminin 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsarken, analiz döneminin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 arası dönemi kapsadığını belirtti.

Şu anda, Siderúrgica de Tubo Soldado dahil İspanya merkezli üreticiler 62,22$/mt ve Stupp dahil tüm ABD merkezli şirketler de 575,01$/mt’a kadar antidamping vergisine tabi.