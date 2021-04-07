﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika ABD, İspanya ve Hindistan’dan ithal çelik boruya yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 11:59:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, ABD, İspanya ve Hindistan’dan ithal dikişsiz ve kaynaklı karbon çelik boruya yönelik antidamping dönem sonu incelemesi başlattı.

Söz konusu antidamping incelemesi, yerel üretici Tubacero’nun 4 Mart tarihindeki talebi üzerine başlatıldı. İncelemeye tabi ürünler, 7305.11.02, 7305.12.02 ve 7305.19.99 kodları altında kayıtlı.

Bakanlık, inceleme döneminin 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsarken, analiz döneminin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 arası dönemi kapsadığını belirtti.

Şu anda, Siderúrgica de Tubo Soldado dahil İspanya merkezli üreticiler 62,22$/mt ve Stupp dahil tüm ABD merkezli şirketler de 575,01$/mt’a kadar antidamping vergisine tabi.


Etiketler: Meksika  kota ve vergiler  ticaret  Kuzey Amerika  boru  borular  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Nis

ABD Çek Cumhuriyeti’nden ithal boru, hat borusu ve basınç borusuna vergi getirecek
01  Nis

Meksika’nın pelet üretimi Ocak ayında %13,3 düştü
31  Mar

Kanada, BAE ve Vietnam’dan ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini inceleyecek
26  Mar

Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Ocak ayında %4,2 düştü
15  Mar

Meksika’nın sanayi üretimi Ocak ayında düştü