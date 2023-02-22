Meksika ABD’nin çelik ithalatına vergi getirmesi halinde benzer önlemler uygulayacak

Çarşamba, 22 Şubat 2023 10:38:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) sözcüsü Juan Antonio Reboulen Bernal, ABD’li senatörlerin Meksika’dan çelik ithalatına yeniden vergi getirilmesi yönündeki talebinin kabul görmesi halinde benzer önlemlerin uygulanacağı belirtti.

Reboulen, “Karşılıklı önlemler getirmek kimsenin çıkarına uygun değil. Ancak süreç ilerlerse Meksika’nın da benzer önlemler alma hakkı olur,” şeklinde konuştu.

Canacero tarafından yayımlanan veriler Meksika’nın ABD ile dış ticaret açığının olduğunu ortaya koydu. Meksika’dan yapılan çelik ithalatı ABD’nin toplam tüketiminin %3,3’ünü, ABD’den yapılan ithalat ise Meksika’nın tüketiminin %14,6’sını oluşturuyor.

Birlik aynı zamanda iki ülkenin ulusal güvenlik gerekçesiyle 2019 yılının Mayıs ayında 232. Madde vergileri kapsamında Meksika’dan ithal çeliğe ve alüminyuma uygulanan vergilerin kaldırılması için anlaşma imzaladığını hatırlattı.