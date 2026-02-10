Mazlum Mangtay BOTAŞ’ın 163 km’lik doğal gaz boru hattı ihalesini kazandı

Yerel basında çıkan haberlere göre Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Kuluncak-Elazığ doğal gaz boru hattı projesi için açtığı boru alım ihalesini sonuçlandırdı. İhaleyi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel spiral kaynaklı çelik boru üreticisi Mazlum Mangtay’ın kazandığı bildirildi.

Yaklaşık maliyeti 940 milyon TL olarak belirlenen ihaleye dört şirketin katıldığı ve sözleşmenin, 821,7 milyon TL bedelle Mazlum Mangtay’a verildiği ifade edildi.

Proje yaklaşık 164 km uzunluğunda olacak

Proje kapsamında 20 inç çapında toplam 163.948 metre çelik boru tedarik edileceği ve boru hattının yaklaşık 164 kilometre uzunluğunda olacağı paylaşıldı.

Elazığ’da doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen projenin, stratejik bir altyapı yatırımı olarak değerlendirildiği vurgulandı. Ana hat dışında proje kapsamında 846 metrelik yatay sondaj çalışmaları yapılacağı, aynı zamanda pig atıcı ve alıcı üniteleri ile hat ve istasyon vanalarının da alınacağı bildirildi.

Boru hattı projesinin toplam inşaat süresinin yaklaşık 900 gün olmasının beklendiği belirtiliyor.