Erciyas Çelik Boru Fas’taki su arıtma projesine yönelik boru sevkiyatını tamamladı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru, Fas’ta yürütülen deniz suyu arıtma projesinin üçüncü fazı kapsamında boru üretimi ve sevkiyatını planlanan takvim doğrultusunda tamamladığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Toplam değeri 76,34 milyon $ olan siparişi 2025’in Şubat ayında almıştı.

Su sıkıntısına yönelik stratejik proje

Fas hükümeti tarafından yürütülen projenin, özellikle Marakeş bölgesinde uzun vadeli su sıkıntısına çözüm sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Proje kapsamında deniz suyunun arıtılarak iç bölgelere taşınmasının ve artan su talebinin karşılanmasının planlandığı vurgulandı.

Erciyas Çelik Boru, projedeki performansının şirketin stratejik konumunu güçlendirdiğini ve yeni projeler için ek talep oluşturduğunu belirtti. Ayrıca proje paydaşlarıyla ilişkilerini daha geniş kapsamlı iş birlikleriyle geliştirmeyi hedeflediğini ve yeni iş fırsatlarına yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.