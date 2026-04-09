Erciyas Çelik Boru 8 milyon $’lık boru tedarik sözleşmesi imzaladı

Erciyas Çelik Boru Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın genişleme projesi kapsamında çelik kazık boru tedariki için yaklaşık 8 milyon $ tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında her biri 60 metre uzunluğunda toplam 210 adet kaplamalı çelik kazık boru üretilecek. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruya göre boruların sevkiyatının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Erciyas Çelik Boru tarafından yapılan açıklamada üretimin Türkiye’nin en önemli askeri deniz üslerinden biri olan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın genişleme projesi çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu üssün, Türkiye’nin milli uçak gemisi TCG Anadolu’nun yanı sıra yapımı planlanan uçak gemisi MUGEM ve yeni nesil denizaltılar arasında yer alan TCG Pirireis gibi platformların konuşlanabileceği altyapıya sahip olacağı ifade edildi.