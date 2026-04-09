Erciyas Çelik Boru 8 milyon $’lık boru tedarik sözleşmesi imzaladı

Perşembe, 09 Nisan 2026 13:51:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Erciyas Çelik Boru Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın genişleme projesi kapsamında çelik kazık boru tedariki için yaklaşık 8 milyon $ tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında her biri 60 metre uzunluğunda toplam 210 adet kaplamalı çelik kazık boru üretilecek. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruya göre boruların sevkiyatının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Erciyas Çelik Boru tarafından yapılan açıklamada üretimin Türkiye’nin en önemli askeri deniz üslerinden biri olan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın genişleme projesi çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu üssün, Türkiye’nin milli uçak gemisi TCG Anadolu’nun yanı sıra yapımı planlanan uçak gemisi MUGEM ve yeni nesil denizaltılar arasında yer alan TCG Pirireis gibi platformların konuşlanabileceği altyapıya sahip olacağı ifade edildi.


Benzer Haber ve Analizler

Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

Erciyas Romanya’daki hidrojen kullanımına uygun doğal gaz boru hattı ihalesini kazandı

26 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru 2025’in ilk yarısında net zarar kaydetti

20 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru Türkiye’nin en büyük termik santralinden sipariş aldı

09 Nis | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru, Adriyatik Denizi’nin en büyük liman projesi için sipariş aldı

28 Mar | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru Fas’tan sipariş aldı

20 Şub | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

18 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ilk çeyrekte %4,4 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri 2023’te %134,8 arttı

13 Mar | Çelik Haberler

