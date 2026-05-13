Erciyas Çelik Boru 2026’nın ilk çeyreğinde net kâra geçti

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas, bir önceki yılın ilk üç ayında kaydedilen 63,42 milyon TL net zarara kıyasla 117,05 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %27,2 düşüşle 990,77 milyon TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2025 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 219,74 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 48,29 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Bahsi geçen dönem içinde şirketin toplam boru satışlarının %73’ünü dış piyasalara yapılan satışlar meydana getirirken, sektörel bazda gelirlerin %83’ü çelik boru, %11’İ enerji, %16’sı vagon grubundan geldi. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde Erciyas’ın toplam satışlarının %64’ünü dış piyasalara yapılan satışlar oluşturmuştu.

Dönem içerisindeki projelere bakıldığında şirket, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığının genişleme projesi inşasında çelik kazık boru üretimi gerçekleştirmek üzere 8 milyon $ tutarında bir sözleşme imzaladı. Her biri 60 metre boyunda 210 adet olmak üzere üretilecek toplam 12.600 metre kaplamalı çelik kazık boruların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde sevk edilmesi planlanıyor.

Şirketin Düzce ve Mersin’de bulunan üretim tesislerinde toplam yıllık spiral kaynaklı çelik boru üretim kapasitesi yaklaşık 600.000 mt seviyesinde yer alıyor.