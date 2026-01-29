Tenaris Sakarya Gaz Sahası projesine boru tedarik edecek

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen Sakarya Gaz Sahası projesinin üçüncü fazı kapsamında hat borusu, muhafaza borusu, kaplama ve ilgili hizmetlerin tedariki için bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket sözleşmenin akış hatları, yükselticiler ve ihracat altyapısı için hem dikişsiz hem de kaynaklı boruların tedarikini kapsadığını, ayrıca kaplama ve ilgili açık deniz sondaj hizmetlerini içerdiğini belirtti.

Sözleşme kapsamında İtalya’daki Dalmine tesisinde üretilen 22.700 mt dikişsiz boru akış hatları ile 62 km uzunluğundaki antifriz hattının inşasında kullanılacak. Tenaris’e göre sözleşme ayrıca 180 km uzunluğundaki ihracat hattı için Brezilya’daki Tenaris Confab tesisinde üretilecek 87.800 mt kaynaklı boru tedarikini de kapsıyor. Tenaris, ihracat hattının 1,2 km’lik bir bölümünde ilave stabilite sağlamak amacıyla beton ağırlık kaplaması uygulanacağını da ekledi.

Buna ek olarak Tenaris proje için 7.700 mt hat borusu ve 10.000 mt muhafaza borusu da tedarik edeceğini açıkladı.