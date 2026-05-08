Borusan Boru’nun satış gelirleri 2026 yılının ilk çeyreğinde %32,1 artış gösterdi

Cuma, 08 Mayıs 2026 13:00:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (Borusan Boru), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış tonajı söz konusu dönemde yıllık %8 artışla 279.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte Borusan Boru’nun satış gelirleri, Türkiye ve Avrupa’daki zayıf talep koşulları ve rekabetin fiyatlar üzerindeki baskısına rağmen yıllık %32,1 artışla 421,6 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin küresel pazarlardan elde ettiği satış gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %88’e yükselirken, ABD pazarı %76 pay ile gelirler içinde belirleyici olmaya devam etti. Türkiye satışlarının payı %12 olurken, diğer bölgelerin payı da %12 seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış tonajı söz konusu dönemde yıllık %8 artışla 279.600 mt seviyesinde kaydedildi. 

İlk çeyrekte Borusan Boru’nun brüt kârı yıllık %67,2 artışla 27,8 milyon $ seviyesine yükselirken, AVFÖK değeri yıllık %50,9 artışla 26,6 milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Şirketin AVFÖK marjı aynı dönemde 0,8 puan artışla %6,3 oldu. Borusan Boru söz konusu dönemde 8 milyon $ vergi öncesi kâr ve 6,3 milyon $ net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirket 6,9 milyon $ vergi öncesi zarar ve 7,9 milyon $ net zarar açıklamıştı. 

Şirketin Altyapı ve Proje segmenti, proje teslimat takviminin ilk çeyrekte yoğun olmamasına rağmen düşük baz etkisiyle satış hacminde yıllık %148,2 artış kaydetti. Bu segmentin satış gelirleri yıllık %144,3 artışla 192,8 milyon$ seviyesinde yer alarak konsolide gelirler içinde %46 payla en büyük katkıyı sağladı. Borusan Boru, proje teslimat takviminin ikinci çeyrek itibarıyla yoğunlaşmasının beklendiğini belirtti. 

Endüstri ve İnşaat segmentinde satış gelirleri, Türkiye ve Avrupa’da talebin zayıf seyri ve yoğun rekabet nedeniyle yıllık %25,8 düşüşle 77,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Otomotiv segmentinin gelirleri zayıf Avrupa talebine rağmen etkin fiyatlama stratejisinin katkısıyla yıllık %1,7 artışla 51 milyon $ seviyesine yükselirken, Enerji segmentinde satış gelirleri yıllık %17,1 artışla 100 milyon $ seviyesinde yer aldı. 

Şirketin Türkiye operasyonlarında Halkalı ve Bursa tesislerinin Gemlik’te tek kampüs altında birleştirilmesine yönelik dönüşüm sürecinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Taşınma sürecine paralel olarak Halkalı fabrikasına ilişkin alternatiflerin değerlendirileceği, ancak mevcut durumda bu konuda alınmış bir karar bulunmadığı aktarıldı. 

Borusan Boru, Altyapı ve Proje segmentinde 2027 yılı teslimat takvimine yönelik yaklaşık 100 milyon $ tutarında yeni sipariş aldığını ve bu iş kolunda açıklanan iş anlaşmalarının toplam tutarının 2026-2027 yılları için 1,9 milyar $ seviyesine ulaştığını bildirdi. 

Şirket 2026 yılına ilişkin beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre Borusan Boru, 2026 yılında konsolide satış hacminin 1,15-1,25 milyon mt, konsolide satış gelirlerinin 2,1-2,3 milyar $ ve AVFÖK marjının %8-%10 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. 


