Erciyas Romanya’daki hidrojen kullanımına uygun doğal gaz boru hattı ihalesini kazandı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., 42 kilometre uzunluğundaki hidrojen taşımacılığına uygun doğal gaz boru hattı için Romanya’nın doğal gaz iletim operatörü Transgaz tarafından açılan ihaleyi kazandığını duyurdu. Şirket, söz konusu ihalenin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdiğini ve özellikle doğal gaz-hidrojen enerji dönüşümü projelerinde tercih edilen tedarikçi olma stratejisini desteklediğini bildirdi.

Erciyas, Transgaz’ın “Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu - Siliștea” adlı projeye ilişkin başlattığı boru tedarik ihalesinin 1. lotu için en rekabetçi teklifi verdiğini ifade etti.

Hidrojen kullanımına uygun altyapı enerji dönüşümünü destekleyecek

Projede kullanılacak boruların, Transgaz’ın gelecekteki hidrojen karışımına ve hidrojen taşımacılığına uygun altyapı dönüşüm hedefleriyle uyumlu teknik standartları karşılayacak şekilde üretileceğine dikkat çekildi.

Sözleşmenin, hem Romanya’nın doğal gaz iletim altyapısının güçlendirilmesi hem de Avrupa Birliği’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Erciyas, ihale bedelinin yaklaşık 40 milyon RON veya güncel kura göre yaklaşık 390 milyon TL seviyesinde yer aldığını paylaştı.