Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Avrupa’nın kuzeyinde altyapı ve yenilenebilir enerji odaklı iki önemli projede yer alarak uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini açıkladı.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı açıklamada biri içme suyu altyapısına, diğeri ise açık deniz rüzgar enerjisine yönelik olmak üzere toplam büyüklüğü yaklaşık 385,2 milyon TL (9 milyon $) olan yeni siparişler aldığını duyurdu.

Projelerin ilki için yaklaşık 33 km uzunluğunda boru hattı, ikincisi içinse 2,5 km uzunluğunda yapısal kazık borusu tedarik edilecek. Projelerin 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.