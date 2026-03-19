Borusan Boru Bursa’daki üretim hattını yenileyecek, yüzey temizleme hattı kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.’nin Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı boru üretim tesisi üretim hattı revizyonu ve ilave fosfatlama ve yüzey temizleme hatları projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 301,65 milyon TL olan proje kapsamında boru makinesinde üretilen düz dikiş kaynaklı çelik borulara yönelik müşteri talebi nedeniyle boru üretim hattı yenilenecek, ilave yüzey işlem hazırlama hattı ve yüzey temizleme hattı kurulacak. Proje yıllık 1.139.691 mt boru üretim kapasitesine sahip olacak. Planlanan projenin inşaat aşamasında 50 personelin çalışacağı öngörülüyor.