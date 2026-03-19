Borusan Boru Bursa’daki üretim hattını yenileyecek, yüzey temizleme hattı kuracak

Perşembe, 19 Mart 2026 10:53:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.’nin Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı boru üretim tesisi üretim hattı revizyonu ve ilave fosfatlama ve yüzey temizleme hatları projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 301,65 milyon TL olan proje kapsamında boru makinesinde üretilen düz dikiş kaynaklı çelik borulara yönelik müşteri talebi nedeniyle boru üretim hattı yenilenecek, ilave yüzey işlem hazırlama hattı ve yüzey temizleme hattı kurulacak. Proje yıllık 1.139.691 mt boru üretim kapasitesine sahip olacak. Planlanan projenin inşaat aşamasında 50 personelin çalışacağı öngörülüyor.


Benzer Haber ve Analizler

Borusan Boru üretim altyapısını yeniden düzenliyor

23 Haz | Çelik Haberler

Borusan Boru Romanya ve ABD’deki varlıklarında deneme üretimine başladı

15 Mar | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann Halkalı tesisindeki yatırımın bir kısmını tamamladı

14 Ara | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann yatırım planı için 53 milyon $’lık kredi anlaşması imzaladı

31 Tem | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann 75 milyon $ değerinde yatırım yapacak

09 Oca | Çelik Haberler

Çin iç piyasasında boru fiyatları hammadde fiyatlarındaki artışla yukarı eğilimli yatay

19 Mar | Boru

Vallourec, Endonezya’daki açık deniz karbon yakalama ve depolama projesine boru tedarik edecek

19 Mar | Çelik Haberler

Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru tekliflerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor

18 Mar | Boru

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %4,7 yükseldi

18 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 11. Hafta, 2026

17 Mar | Çelik Haberler

