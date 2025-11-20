Tosçelik Spiral Boru dünya genelinde 30.000 mt’luk sevkiyatı bir ayda tamamladı

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru, küresel pazarda artan talep karşısında yalnızca bir ay içinde dünyanın beş farklı bölgesine yayılan yedi büyük proje için toplam 30.000 mt spiral boru sevkiyatını tek seferde başarıyla tamamladı.

Küresel çapta yüksek tonajlı sevkiyat başarısı

Tosçelik’in kısa sürede gerçekleştirdiği söz konusu sevkiyatlar, uluslararası projelere yönelik üretim hızını ortaya koydu. Her bir boru, kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek sevkiyata hazır hale getirildi ve Türkiye’nin stratejik limanlarından biri olan Tosyalı Port üzerinden farklı kıtalardaki proje sahalarına gönderildi. Limanın yüksek kapasitesinin, operasyonun kesintisiz ve yüksek hızla tamamlanmasını sağladığı ifade ediliyor.