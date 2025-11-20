 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tosçelik...

Tosçelik Spiral Boru dünya genelinde 30.000 mt’luk sevkiyatı bir ayda tamamladı

Perşembe, 20 Kasım 2025 15:26:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru, küresel pazarda artan talep karşısında yalnızca bir ay içinde dünyanın beş farklı bölgesine yayılan yedi büyük proje için toplam 30.000 mt spiral boru sevkiyatını tek seferde başarıyla tamamladı.

Küresel çapta yüksek tonajlı sevkiyat başarısı

Tosçelik’in kısa sürede gerçekleştirdiği söz konusu sevkiyatlar, uluslararası projelere yönelik üretim hızını ortaya koydu. Her bir boru, kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek sevkiyata hazır hale getirildi ve Türkiye’nin stratejik limanlarından biri olan Tosyalı Port üzerinden farklı kıtalardaki proje sahalarına gönderildi. Limanın yüksek kapasitesinin, operasyonun kesintisiz ve yüksek hızla tamamlanmasını sağladığı ifade ediliyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Ticaret Çelik Üretimi Tosyalı 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları soğuk havaların talebi baskılamasıyla hafifçe dalgalandı

20 Kas | Boru

Brezilya üç ülkeden ithal dikişsiz hat borusuna antidamping soruşturması başlattı

20 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

20 Kas | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı APC, Aramco’ya çelik boru tedarik edecek

20 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları temkinli beklentilerden dolayı yatay

19 Kas | Boru

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

19 Kas | Çelik Haberler

AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü - 47. hafta, 2025

18 Kas | Çelik Haberler

Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

17 Kas | Çelik Haberler

Çinli Hengyang Valin dikişsiz boru kapasitesini artırmak için Danieli ile anlaştı

17 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis