Marcegaglia UK portföyüne elektro kaynaklı paslanmaz çelik boruyu ekledi

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un bağlı kuruluşu Marcegaglia UK, Oldbury tesisindeki üretim portföyüne elektro kaynaklı paslanmaz çelik borular eklediğini açıkladı. Bu ekleme, şirketin çeşitli uygulamalar için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli çelik ürünleri tedarik etme taahhüdünü güçlendirecek.

Söz konusu portföy genişlemesi, şirketin çelik sektöründeki müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Oldbury tesisi, yıllık toplam kapasitesi 70.000 mt olan karbon çelik borulara yönelik dört üretim hattının yanı sıra, kapasiteyi 30.000 mt daha artıran üç paslanmaz çelik boru üretim hattına sahip.