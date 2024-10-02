AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotaları tükendi

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki yeni kota döneminin başlamasıyla “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler ve Çin için ayrılan bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı tükendi. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %40’ı geçti.

Tükenen kotalara bakıldığında, diğer ülkeler kategorisi altında Mısır, Vietnam, Japonya ve Tayvan’ın her biri için ayrılan 141.849 mt’luk alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac kotaları, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 144.517 mt, 242.292 mt, 251.333 mt ve 155.950 mt ürün sebebiyle şimdiden doldu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında Avrupa Komisyonu, "diğer ülkeler" kategorisine ait sıcak rulo sac ve filmaşin kotalarının daha ilk günlerden tükenmesini önlemek amacıyla kategoriye dahil olan her bir ülkenin kota kullanımını toplam kota tonajının %15 ile sınırlamıştı. Avustralya ve Brezilya henüz 141.849 mt’luk sıcak rulo sac kotalarını kullanmazken, Cezayir 18.413 mt’luk filmaşin kotasının (diğer ülkeler için ayrılan toplam kota tonajının %15’i) %72,41’ini bitirdi.

Buna ek olarak Çin’e ayrılan 129.629 mt’luk metalik kaplamalı sac (4B) kotası AB limanlarında bekleyen 173.127 mt ürün ile aşılacak.

Hindistan için ayrılan kotalara bakıldığında ise ülke 54.225 mt’luk metalik kaplamalı sac (4A) ve 79.455 mt’luk organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %68,13 ve %54,44’ünü kullandı. Ülke 32.082 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının da %88,44’ünü doldurdu.

Buna ek olarak diğer ülkelere ayrılan 477.237 mt’luk metalik kaplamalı sac (4A) ve 43.331 mt’luk organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %44,66 ve %66,85’i tükendi. Tayvan 46.535 mt’luk paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit kotasının %50,11’ini, Türkiye ise 99.461 mt’luk kutu profil kotasının %49,76’sını kullandı.