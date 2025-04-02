AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki yeni kota döneminin ilk gününde Tayvan, Hindistan, Vietnam ve Çin gibi bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac, organik kaplamalı sac ve metalik kaplamalı sac gibi bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı aşıldı. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %80’i geçti.
Aşılan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.
|Ürün
|Ülke
|Tonaj (mt)
|Gümrükte (mt)
|Doluluk (%)
Sıcak rulo sac (1A)
Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
111.380
111.855
100,43
Metalik kaplamalı sac (4A)
Hindistan
53.636
65.821
122,72
Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
118.012
133.843
113,41
Metalik kaplamalı sac (4B)
Çin
128.220
140.918
109,9
Organik kaplamalı sac
Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
10.715
33.104
308,95
Teneke
Hindistan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
9.276
49.734
536,16
Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
9.276
22.985
247,79
Paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit
Tayvan
46.029
57.843
125,67
Paslanmaz sıcak quarto levha
Çin
4.915
6.757
137,48
Köşebent ve profil
Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)
10.121
13.947
137,8
Öte yandan Hindistan 78.591 mt organik kaplamalı sac kotasının %83,53’ünü kullanırken, diğer ülkeler kategorisinde Hindistan’a ayrılan 31.733 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %89,3’ü doldu. Güney Kore 16.105 mt teneke kotasının %93,12’sini tüketirken, diğer ülkeler kategorisi altında Malezya için ayrılan 15.074 mt filmaşin kotasının %99,44’ü kullanıldı.