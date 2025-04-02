AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki yeni kota döneminin ilk gününde Tayvan, Hindistan, Vietnam ve Çin gibi bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac, organik kaplamalı sac ve metalik kaplamalı sac gibi bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı aşıldı. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %80’i geçti.

Aşılan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Ülke Tonaj (mt) Gümrükte (mt) Doluluk (%) Sıcak rulo sac (1A) Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 111.380 111.855 100,43 Metalik kaplamalı sac (4A) Hindistan 53.636 65.821 122,72 Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 118.012 133.843 113,41 Metalik kaplamalı sac (4B) Çin 128.220 140.918 109,9 Organik kaplamalı sac Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 10.715 33.104 308,95 Teneke Hindistan (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 9.276 49.734 536,16 Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 9.276 22.985 247,79 Paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit Tayvan 46.029 57.843 125,67 Paslanmaz sıcak quarto levha Çin 4.915 6.757 137,48 Köşebent ve profil Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında) 10.121 13.947 137,8

Öte yandan Hindistan 78.591 mt organik kaplamalı sac kotasının %83,53’ünü kullanırken, diğer ülkeler kategorisinde Hindistan’a ayrılan 31.733 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %89,3’ü doldu. Güney Kore 16.105 mt teneke kotasının %93,12’sini tüketirken, diğer ülkeler kategorisi altında Malezya için ayrılan 15.074 mt filmaşin kotasının %99,44’ü kullanıldı.