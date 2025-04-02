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AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

Çarşamba, 02 Nisan 2025 17:14:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki yeni kota döneminin ilk gününde Tayvan, Hindistan, Vietnam ve Çin gibi bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac, organik kaplamalı sac ve metalik kaplamalı sac gibi bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı aşıldı. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %80’i geçti.

Aşılan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

ÜrünÜlkeTonaj (mt)Gümrükte (mt)Doluluk (%)

 

Sıcak rulo sac (1A)

Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

111.380

 

111.855

 

100,43

 

Metalik kaplamalı sac (4A)

Hindistan

53.636

65.821

122,72

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

118.012

 

133.843

 

113,41

Metalik kaplamalı sac (4B)

Çin

128.220

140.918

109,9

Organik kaplamalı sac

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

10.715

 

33.104

 

308,95

 

 

Teneke

Hindistan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

9.276

 

49.734

 

536,16

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

9.276

 

22.985

 

247,79

Paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit

Tayvan

46.029

57.843

125,67

Paslanmaz sıcak quarto levha

Çin

4.915

6.757

137,48

 

Köşebent ve profil

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

 

10.121

 

13.947

 

137,8

Öte yandan Hindistan 78.591 mt organik kaplamalı sac kotasının %83,53’ünü kullanırken, diğer ülkeler kategorisinde Hindistan’a ayrılan 31.733 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %89,3’ü doldu. Güney Kore 16.105 mt teneke kotasının %93,12’sini tüketirken, diğer ülkeler kategorisi altında Malezya için ayrılan 15.074 mt filmaşin kotasının %99,44’ü kullanıldı.


Etiketler: Profil Kaplamalı Teneke Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Paslanmaz Uzun Ürünler Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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