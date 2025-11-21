Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

Bu yılın Ocak-Ekim 2025 döneminde Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı, Çin’den yapılan sevkiyatların sertçe azalması, yerel üretimin artması ve hammadde fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle alıcıların temkinli davranması sonucu belirgin bir düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde Hindistan’ın toplam paslanmaz çelik ithalatı 2024’ün aynı dönemine kıyasla %21 düşüşle 730.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ithalatın 720.000 mt’unu yıllık %22 düşüşle paslanmaz yassı mamuller oluşturdu. Paslanmaz uzun mamul ithalatı ise geçen yılın 27.600 mt seviyesine kıyasla %16 düşerek 23.300 mt olarak kaydedildi.

Ürün bazlı ithalat

300 seri yassı paslanmaz çelik ithalatı, istikrarlı talep sayesinde yıllık bazda %14 artışla 290.000 mt’dan 330.000 mt seviyesine yükseldi. Buna karşılık 400 serisinde ithalat %29 düşerek 170.000 mt’a indi. 200 seri yassı paslanmaz çelik ithalatı ise sadece %3 düşüşle 20.000 mt seviyesinde yer aldı. Diğer özel kalitelerde tedarik kaynaklarındaki değişimler ve ithalata bağımlılığın azalması nedeniyle sert düşüşler gözlendi.

Uzun mamullerde 300 serisi için alımlar %3 düşerken, özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründen gelen talep sayesinde 400 serisinin ithalatında %7 artış kaydedildi. 200 serisi için ithalat %7 düşerken, diğer özel kalite uzun paslanmaz çelik mamullerde ithalat %36 geriledi.

Çin’den alımların sertçe azalması ithalat görünümünü değiştirdi

Hindistan’ın paslanmaz çelikte geleneksel olarak en büyük tedarikçisi olan Çin’in paslanmaz yassı mamul sevkiyatlarında yıllık bazda yaklaşık %70 gibi sert bir düşüş gözlendi ve alımlar 520.000 mt’dan 160.000 mt’a geriledi. Bu durum toplam ithalattaki önemli düşüşün en büyük nedeni oldu.

Çin’in boşluğunu Vietnam, Güney Kore ve Tayland’ın doldurduğu görüldü. Endonezya ve Japonya’nın ihraçtı ise hemen hemen aynı kaldı.

Uzun mamullerde de benzer bir tablo yaşandı. Çin’in sevkiyatları %62 azalırken, Tayvan, Almanya ve İtalya’dan yapılan ithalatta düşüş görüldü. Buna karşılık Güney Kore uzun paslanmaz mamul sevkiyatlarını iki katından fazla artırarak 3.900 mt seviyesine çıkardı. Japonya’dan yapılan alımlar da bir miktar arttı.

İthalattaki düşüşün üç ana nedeni

1. Yerli üretimin rekor seviyelere çıkması: Hindistan’ın paslanmaz çelik üretimi Ocak-Ekim 2025’te yıllık bazda %8 artışla 3,2 milyon mt’a ulaştı. Yassı paslanmaz mamul üretimi %6 artışla 2,19 milyon mt olurken, uzun paslanmaz mamul üretimi %25 artarak 1 milyon mt’a çıktı. Artan kapasite, daha verimli üretim ve yüksek kullanım oranları sayesinde iç pazar talebinin önemli bir kısmı artık yerli üreticiler tarafından karşılanıyor.

2. Çin’in ihracatında yavaşlama: Çin’den yapılan sevkiyatlardaki sert düşüşün nedenleri fiyat rekabetinin zayıflaması, ihracat önceliklerinin değişmesi ve çeşitli kontrol süreçlerinin sıkılaşması oldu. Çinli üreticilerin hem iç piyasadaki belirsizlik hem de dış pazarlardaki kontrol mekanizmaları nedeniyle Hindistan’a düşük fiyatlı paslanmaz mamul sevkiyatları ciddi şekilde azaldı.

3. BIS düzenlemelerinin etkisi: Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) sertifikasyonu zorunluluğunun devreye girmesi alım stratejilerini değiştirdi. Her ne kadar IS 6911, IS 5522 ve IS 15997 standartları için 31 Aralık’a kadar geçici bir muafiyet uygulanıyor olsa da ithalatçılar belge ibraz etme süreçlerindeki belirsizlik, ilave risk maliyeti ve uzayan teslim süreleri nedeniyle yerli üreticilere yönelmeye başladı. 18 Kasım itibarıyla ülkede ithal 304 kalite sıcak rulo sac fiyatları 175.000-180.000 INR/mt (1.900-2.000$/mt) seviyesinde, yerel fiyatların 5.000-10.000 INR/mt altında yer aldı. BigMint verilerine göre yerel 304 kalite fiyatları 180.000-184.000 INR/mt aralığında.

Beklentiler

BIS muafiyeti 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olsa da Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatının önümüzdeki aylarda orta seviyelerde yer alması bekleniyor. Alıcıların çoğu 2026’da yürürlüğe girecek zorunlu kalite kontrol kurallarının netleşmesini ve hangi yabancı üreticilerin BIS onayı alabileceğini görmek istiyor.

Yerli üreticiler artan kapasite kullanımıyla daha rekabetçi fiyatlar sunmaya devam ediyor ve özellikle 200 ve 400 seri ürünlerde ithalatın yerini doldurmayı sürdürecek gibi görünüyor. Çin’in ihracat temposunun düşük kalması ve yerli tedarikin istikrarlı seyretmesi nedeniyle Hindistan’ın ithalata olan bağımlılığının azalması bekleniyor.

İthalatın yeniden ivme kazanması ancak BIS kurallarının kesinleşmesi, küresel hammadde fiyatlarının istikrar kazanması ve Çin ile ASEAN bölgelerinden gelen arz akışının daha öngörülebilir hale gelmesiyle mümkün olabilir. Bu gerçekleşene kadar, Hindistan paslanmaz çelik piyasasında yerel tedarik baskın olmaya devam edecek.

Kaynak: BigMint