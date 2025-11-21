 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’ın...

Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

Cuma, 21 Kasım 2025 13:03:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Bu yılın Ocak-Ekim 2025 döneminde Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı, Çin’den yapılan sevkiyatların sertçe azalması, yerel üretimin artması ve hammadde fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle alıcıların temkinli davranması sonucu belirgin bir düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde Hindistan’ın toplam paslanmaz çelik ithalatı 2024’ün aynı dönemine kıyasla %21 düşüşle 730.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ithalatın 720.000 mt’unu yıllık %22 düşüşle paslanmaz yassı mamuller oluşturdu. Paslanmaz uzun mamul ithalatı ise geçen yılın 27.600 mt seviyesine kıyasla %16 düşerek 23.300 mt olarak kaydedildi.

Ürün bazlı ithalat 

300 seri yassı paslanmaz çelik ithalatı, istikrarlı talep sayesinde yıllık bazda %14 artışla 290.000 mt’dan 330.000 mt seviyesine yükseldi. Buna karşılık 400 serisinde ithalat %29 düşerek 170.000 mt’a indi. 200 seri yassı paslanmaz çelik ithalatı ise sadece %3 düşüşle 20.000 mt seviyesinde yer aldı. Diğer özel kalitelerde tedarik kaynaklarındaki değişimler ve ithalata bağımlılığın azalması nedeniyle sert düşüşler gözlendi.

Uzun mamullerde 300 serisi için alımlar %3 düşerken, özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründen gelen talep sayesinde 400 serisinin ithalatında %7 artış kaydedildi. 200 serisi için ithalat %7 düşerken, diğer özel kalite uzun paslanmaz çelik mamullerde ithalat %36 geriledi. 

Çin’den alımların sertçe azalması ithalat görünümünü değiştirdi

Hindistan’ın paslanmaz çelikte geleneksel olarak en büyük tedarikçisi olan Çin’in paslanmaz yassı mamul sevkiyatlarında yıllık bazda yaklaşık %70 gibi sert bir düşüş gözlendi ve alımlar 520.000 mt’dan 160.000 mt’a geriledi. Bu durum toplam ithalattaki önemli düşüşün en büyük nedeni oldu.

Çin’in boşluğunu Vietnam, Güney Kore ve Tayland’ın doldurduğu görüldü. Endonezya ve Japonya’nın ihraçtı ise hemen hemen aynı kaldı.

Uzun mamullerde de benzer bir tablo yaşandı. Çin’in sevkiyatları %62 azalırken, Tayvan, Almanya ve İtalya’dan yapılan ithalatta düşüş görüldü. Buna karşılık Güney Kore uzun paslanmaz mamul sevkiyatlarını iki katından fazla artırarak 3.900 mt seviyesine çıkardı. Japonya’dan yapılan alımlar da bir miktar arttı.

İthalattaki düşüşün üç ana nedeni

1. Yerli üretimin rekor seviyelere çıkması: Hindistan’ın paslanmaz çelik üretimi Ocak-Ekim 2025’te yıllık bazda %8 artışla 3,2 milyon mt’a ulaştı. Yassı paslanmaz mamul üretimi %6 artışla 2,19 milyon mt olurken, uzun paslanmaz mamul üretimi %25 artarak 1 milyon mt’a çıktı. Artan kapasite, daha verimli üretim ve yüksek kullanım oranları sayesinde iç pazar talebinin önemli bir kısmı artık yerli üreticiler tarafından karşılanıyor.

2. Çin’in ihracatında yavaşlama: Çin’den yapılan sevkiyatlardaki sert düşüşün nedenleri fiyat rekabetinin zayıflaması, ihracat önceliklerinin değişmesi ve çeşitli kontrol süreçlerinin sıkılaşması oldu. Çinli üreticilerin hem iç piyasadaki belirsizlik hem de dış pazarlardaki kontrol mekanizmaları nedeniyle Hindistan’a düşük fiyatlı paslanmaz mamul sevkiyatları ciddi şekilde azaldı.

3. BIS düzenlemelerinin etkisi: Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) sertifikasyonu zorunluluğunun devreye girmesi alım stratejilerini değiştirdi. Her ne kadar IS 6911, IS 5522 ve IS 15997 standartları için 31 Aralık’a kadar geçici bir muafiyet uygulanıyor olsa da ithalatçılar belge ibraz etme süreçlerindeki belirsizlik, ilave risk maliyeti ve uzayan teslim süreleri nedeniyle yerli üreticilere yönelmeye başladı. 18 Kasım itibarıyla ülkede ithal 304 kalite sıcak rulo sac fiyatları 175.000-180.000 INR/mt (1.900-2.000$/mt) seviyesinde, yerel fiyatların 5.000-10.000 INR/mt altında yer aldı. BigMint verilerine göre yerel 304 kalite fiyatları 180.000-184.000 INR/mt aralığında. 

Beklentiler

BIS muafiyeti 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olsa da Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatının önümüzdeki aylarda orta seviyelerde yer alması bekleniyor. Alıcıların çoğu 2026’da yürürlüğe girecek zorunlu kalite kontrol kurallarının netleşmesini ve hangi yabancı üreticilerin BIS onayı alabileceğini görmek istiyor.

Yerli üreticiler artan kapasite kullanımıyla daha rekabetçi fiyatlar sunmaya devam ediyor ve özellikle 200 ve 400 seri ürünlerde ithalatın yerini doldurmayı sürdürecek gibi görünüyor. Çin’in ihracat temposunun düşük kalması ve yerli tedarikin istikrarlı seyretmesi nedeniyle Hindistan’ın ithalata olan bağımlılığının azalması bekleniyor.

İthalatın yeniden ivme kazanması ancak BIS kurallarının kesinleşmesi, küresel hammadde fiyatlarının istikrar kazanması ve Çin ile ASEAN bölgelerinden gelen arz akışının daha öngörülebilir hale gelmesiyle mümkün olabilir. Bu gerçekleşene kadar, Hindistan paslanmaz çelik piyasasında yerel tedarik baskın olmaya devam edecek.

Kaynak: BigMint


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Afrika yerel sektörü korumak için çeliğe yönelik ithalat vergilerini geçici olarak artırdı

21 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

31 Tem | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya çelik piyasasında artan endişeler nedeniyle Mayıs ayı görünümü belirsizliğini korudu

10 Haz | Çelik Haberler

AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

02 Nis | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotaları tükendi

02 Eki | Çelik Haberler

Türkiye filmaşin, kutu profil ve ray çeliğinde AB kotasını şimdiden doldurdu

03 Tem | Çelik Haberler

AB'nin Türkiye’ye ayırdığı filmaşin ve kutu profil ithalat kotaları tükendi

17 May | Çelik Haberler

Türkiye için bazı ürünlerde AB ithalat kotaları doldu

17 Oca | Çelik Haberler

AB, İngiltere’nin Kuzey İrlanda’ya ihraç ettiği beş ürün için vergiye tabi kota getirecek

08 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Plaka-Levha (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  0,4 - 1,2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 3.000 mm
ARMIN PASLANMAZ
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  11 mm
ANIL PASLANMAZ ÇELİK SAN.VE TİC. A.Ş
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  120 mm
ANIL PASLANMAZ ÇELİK SAN.VE TİC. A.Ş
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis