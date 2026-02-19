 |  Giriş 
ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 19 Şubat 2026 13:51:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Şubat 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasındaki dönemde Hint paslanmaz çubuk üreticileri veya ihracatçılarından bazılarının normal değerlerin altından satış yaptığını tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Aamor Inox Limited için %0, Ambica Steels Limited, Laxcon Steels Limited ile bağlı kuruluşları, Ocean Steels Private Limited, Metlax International Private Limited, Parvati Private Limited, Mega Steels Private Limited ve Meltroll Engineering Pvt. Ltd için %15,46 ve Atlas Stainless Corporation Private Limited, Astrabright LLP., Astrabite LLP., Bahubali Steel Industries, Eurostahl Tech LLP, Venus Metal Corporation, Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox Ltd. ve Sieves Manufacturers (India) Pvt. Ltd. için %30,92 seviyelerinde belirlendi.

Bununla birlikte inceleme dönemi boyunca paslanmaz çubuk satışı yapmadıkları için Bhansali Bright Bars ve Chandan Steels Limited Ltd.’ye yönelik inceleme sonlandırıldı.


