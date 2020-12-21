Madenciler Minas Gerais’teki atık barajlarının faaliyetini sonlandırma konusunda yavaş davranıyor

Pazartesi, 21 Aralık 2020 11:40:32 (GMT+3) | Sao Paulo

O Tempo tarafından yapılan habere göre, şu ana kadar Minas Gerais’te bulunan 53 barajdan yalnızca birinin faaliyeti sonlandırıldı.

Eyalet, 270’ten fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Brumadinho faciasının ardından baraj kurallarını sıkılaştırdı. Çöken barajlarla benzer olan atık barajları, hem federal hem de eyalet yasaları tarafından yasaklandı.

Ancak madenciler, yukarı akış yönlü barajlarının faaliyetini sonlandırmak için, 2022 yılının Şubat ayı olarak belirlenen son tarihi uzatmaya çalışıyor.