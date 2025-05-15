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Macron ArcelorMittal France’i kamulaştırmak istemiyor

Perşembe, 15 Mayıs 2025 12:36:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basın kaynaklarına göre Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Fransa birimi olan ArcelorMittal France’i kamulaştırma niyetinin olmadığını ifade etti.

Çelik üreticisinin kamulaştırılmasını savunan sendika birliği CGT’nin genel sekreteri Sophie Binet ile bir münazarada bir araya gelen Macron, ArcelorMittal France’in yakın zamanda ülkenin kuzeyinde yer alan tesislerinden işçi çıkaracağına yönelik açıklamasıyla risk altında kalan işçileri kurtarmak için gayret göstereceğini ifade etti. Ancak Macron’a göre ArcelorMittal’in kamulaştırılması milyarlarca avroluk devlet harcaması gerektireceği için söz konusu değil. Bununla birlikte Macron, Avrupa çelik piyasasını Çin ve Hindistan’ın yaptığı ihracattan korumak için koruma önlemi getirmeyi daha uygun bulduğunu ifade etti ve Avrupa Komisyonunun öne sürdüğü Çelik Eylem Planı'nı hatırlattı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, ArcelorMittal France ülkenin kuzeyinde bulunan Dunkirk, Florange, Basse-Indre, Mardyck, Mouzon, Desvres ve Montataire tesislerindeki iş gücünü azaltmayı ve bazı faaliyetlerini Polonya ya da Hindistan’a taşımayı planlıyor. Şirketin aldığı bu tartışmalı karara yönelik itirazlar sürüyor.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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