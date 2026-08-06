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GravitHy Fransa'daki hidrojen bazlı demir tesisi için Danieli ile anlaştı

Perşembe, 06 Ağustos 2026 11:33:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız düşük karbonlu demir üreticisi GravitHy, İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli'nin Fransa'nın Fos-sur-Mer kentinde kurmayı planladığı ve yıllık iki milyon mt sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacak demir üretim kompleksinin ana doğrudan indirgeme ekipmanlarını tedarik etmek üzere seçildiğini açıkladı

Tesiste Danieli'nin ENERGIRON Zero Reformer teknolojisi kullanılacak ve geleneksel fosil yakıt bazlı indirgeme gazlarının yerini yerel olarak üretilen düşük karbonlu hidrojen alacak. Elektrik ark ocaklarında verimli çelik üretimini destekleyecek sıcak briketlenmiş demirin %96'ya varan metalizasyon oranına ve yaklaşık %1 karbon içeriğine sahip olması bekleniyor.

Danieli temel mühendislik aşamasına başlanmasına yönelik bildirimi alırken, siparişin değeri açıklanmadı. GravitHy'nin inşaat öncesindeki mühendislik, izin ve proje finansmanı süreçlerini ilerletmeye devam etmesi nedeniyle söz konusu özellikler hâlâ tasarım hedefi niteliği taşıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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