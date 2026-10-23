SMS Group, Aubert & Duval'ın Les Ancizes tesisindeki dövme makinesinin modernizasyonunu tamamladı

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Fransız vasıflı çelik ve süperalaşım üreticisi Aubert & Duval'ın Les Ancizes tesisindeki SMX hidrolik radyal dövme makinesinin modernizasyonunu tamamladığını açıkladı. Şirket, ilk olarak 1990'lı yıllarda tedarik edilen makinenin 2024'ün Mart ayında verilen sipariş kapsamında yenilendiğini belirtirken, modernizasyonla mevcut ürün kalifikasyonları korunarak ekipman güvenilirliğinin ve üretim verimliliğinin artırıldığını aktardı.

Kontrol ve hidrolik sistemler 18 haftada yenilendi

Proje kapsamında elektrik kontrol sistemleri, operatör arayüzleri ve hidrolik bileşenler yenilenirken, geçiş planlamasını ve malzeme özelliklerinin optimizasyonunu desteklemek amacıyla SMS Group'un ComForge yazılımı sisteme entegre edildi.

Çalışmalar, beş haftalık montaj ile 13 haftalık devreye alma ve üretim desteği süreci dahil olmak üzere 18 haftada tamamlandı. Havacılık, enerji ve savunma sektörlerine hizmet veren tesiste, mevcut üretim kalifikasyonlarının korunması amacıyla üretim açısından kritik parametreler ve mevcut delme modelleri yeni sisteme aktarıldı.

Mevcut makine 13 MN dövme kuvvetine sahip

SMS Group'a göre Les Ancizes tesisindeki makine, azami 13 MN presleme kuvvetine, 3,5 mt'a kadar külçe işleme kapasitesine ve 500 mm azami kalıp açıklığına sahip. SMX tasarımında X şeklinde konumlandırılmış, hidrolik tahrikli dört kalıp kullanılarak hassas şekillendirme ve iş parçasının kesiti boyunca homojen bir mikroyapı sağlanıyor.

SMS Group ayrıca, Aubert & Duval'ın Pamiers tesisi için 2024 yılında sipariş ettiği 60 MN kuvvetindeki hidrolik kapalı kalıp dövme presinin devreye alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.