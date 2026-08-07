Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın ilk yarısında neredeyse yatay seyretti

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın ilk yarısında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 4,91 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %7,4 düşüşle 597,19 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %6,6 artışla 243,64 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %0,7 artışla 328,25 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %4,4 artışla 157,07 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 450,04 milyon € seviyelerinde kaydedildi.