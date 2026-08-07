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Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın ilk yarısında neredeyse yatay seyretti

Cuma, 07 Ağustos 2026 14:34:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın ilk yarısında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 4,91 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %7,4 düşüşle 597,19 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %6,6 artışla 243,64 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %0,7 artışla 328,25 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %4,4 artışla 157,07 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 450,04 milyon € seviyelerinde kaydedildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Tel Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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Dış Çap:  13 - 373 mm
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