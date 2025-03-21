Lloyds Metals and Energy Limited pelet ve filmaşin projeleri için çevre izni aldı

Hint Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), Maharashtra’da kurmayı planladığı yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli filmaşin tesisi ve yıllık 4 milyon mt kapasiteli pelet tesisi için Çevre, Ormancılık ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre izni aldığını duyurdu.

1977 yılında kurulan LMEL, Maharashtra’da demir cevheri madenciliği faaliyetleri yürütüyor ve yıllık 340.000 mt kapasitesi ile başlıca doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üreticisi olarak öne çıkıyor. Şirket, 34 MW’lık atık ısı enerji santrali işletiyor ve Hindistan’ın tamamına tedarik gerçekleştiriyor.