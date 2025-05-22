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Lloyds Metal and Energy güneş enerjisi temin edecek

Perşembe, 22 Mayıs 2025 15:19:10 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), Hinduja Renewables Energy Private Limited’ın özel amaçlı kurumu olan HR Godavari Private Limited’dan güneş enerjisi temin etmek üzere iki ayrı enerji alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında LMEL, HR Godavari’den 16,05 MWp ve 70 MWp güneş enerjisi temin edecek. Ayrıca söz konusu tedarikçiden %26 hisse de satın alacak.

Bu sayede LMEL, üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artıracak ve karbon ayak izini azaltacak.

1977 yılında kurulan ve Maharashtra’nın önde gelen demir cevheri madencilerinden olan LMEL, yıllık 340.000 mt kapasitesi ile başlıca doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üreticisi olarak öne çıkıyor. Şirket, 34 MW’lık atık ısı enerji santrali işletiyor ve Hindistan’ın tamamına tedarik gerçekleştiriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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