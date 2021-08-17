LKAB’nin satış gelirleri ilk yarıda %74,3 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 11:13:55 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde LKAB, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,99 milyar SEK net kâra kıyasla 7,67 milyar SEK (884,58 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte, şirketin satış gelirleri yıllık %97,9 artışla 14,75 milyar SEK (1,70 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,88 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 9,16 milyar SEK (1,05 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Artan demir cevheri fiyatları ve yüksek teslimat hacimleri, düşen dolar kuru ve bir miktar artan maliyetlerle dengelendi.

İkinci çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,6 düşüşle 5,9 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %4,5 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, bu yılın ikinci çeyreğinde üretim, Kiruna’daki peletleme tesislerinde meydana gelen kesintilerden ve Corona virüsüne bağlı uygulanan kısıtlamalardan dolayı uzun süren bakım çalışmalarından etkilendi.

Bu yılın ilk yarısında ise, LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 3,88 milyar SEK net kâra kıyasla 13,65 milyar SEK (1,57 milyar $) seviyesine yükselirken, satış gelirleri yıllık %74,3 artışla 27 milyar SEK (3,11 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,07 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 16,31 milyar SEK ($1,88 milyar) faaliyet kârı kaydetti.

Bu yılın ilk altı ayında, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,5 düşüşle 13,3 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda değişim göstermeyerek 13,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.