﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

LKAB’nin satış gelirleri ilk yarıda %74,3 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 11:13:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde LKAB, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,99 milyar SEK net kâra kıyasla 7,67 milyar SEK (884,58 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte, şirketin satış gelirleri yıllık %97,9 artışla 14,75 milyar SEK (1,70 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,88 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 9,16 milyar SEK (1,05 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Artan demir cevheri fiyatları ve yüksek teslimat hacimleri, düşen dolar kuru ve bir miktar artan maliyetlerle dengelendi.

İkinci çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,6 düşüşle 5,9 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %4,5 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Şirketin açıklamasına göre, bu yılın ikinci çeyreğinde üretim, Kiruna’daki peletleme tesislerinde meydana gelen kesintilerden ve Corona virüsüne bağlı uygulanan kısıtlamalardan dolayı uzun süren bakım çalışmalarından etkilendi.

Bu yılın ilk yarısında ise, LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 3,88 milyar SEK net kâra kıyasla 13,65 milyar SEK (1,57 milyar $) seviyesine yükselirken, satış gelirleri yıllık %74,3 artışla 27 milyar SEK (3,11 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,07 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 16,31 milyar SEK ($1,88 milyar) faaliyet kârı kaydetti. 

Bu yılın ilk altı ayında, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,5 düşüşle 13,3 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda değişim göstermeyerek 13,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: demir cevheri  Avrupa Birliği  mali sonuçlar  İsveç  üretim  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Ağu

BHP Billiton’ın satış geliri 2020-21 mali yılında %41,6 arttı, Çin’in çelik üretiminin 2021’de artması bekleniyor
04  Ağu

Metalloinvest’in demir cevheri üretimi ilk yarıda %1,3 artış gösterdi
30  Tem

Almanya’nın demir cevheri ithalat fiyatları Haziran ayında aylık %9,4 arttı
29  Tem

ArcelorMittal ilk yarıda net kâr elde ederek 2008’den bu yana en güçlü yarıyıl performansını gösterdi
28  Tem

Rio Tinto’nun net kârı ilk yarıda arttı, demir cevheri sevkiyat tahmini değişmedi