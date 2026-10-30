LKAB 2026'nın üçüncü çeyreğinde net kâra dönerken, satış geliri sevkiyatlardaki artış ve maliyetlerdeki düşüşle yükseldi

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirket, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 1,85 milyar SEK net zarara kıyasla 934 milyon SEK (95,22 milyon $) net kâra dönerken, satış geliri sevkiyat hacimlerindeki artışın desteğiyle yıllık %6,2 yükselerek 8,05 milyar SEK (820,67 milyon $) seviyesinde yer aldı. Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş ise satış gelirlerindeki artışı kısmen sınırlandırdı. Bununla birlikte LKAB, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 2,42 milyar SEK faaliyet zararına kıyasla 1,60 milyar SEK (163,14 milyon $) faaliyet kârına döndü. Faaliyet sonuçlarındaki iyileşmede, 2025 yılının aynı döneminde şirketin sonuçlarını olumsuz etkileyen Kiruna'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin maliyetlerin önemli ölçüde azalması rol oynadı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %2,9 düşüşle 6,7 milyon mt ve sevkiyatları yıllık %9,7 artışla 6,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Üretim, planlı bakım çalışmaları kapsamındaki duruşların uzamasından etkilenirken, Kiruna madenindeki jeoteknik zorluklara rağmen üretim hızının genel olarak istikrarlı kaldığı belirtildi. LKAB, hem ikinci hem de üçüncü çeyrek boyunca tüm işleme tesislerini faaliyette tutarak daha önce öngörülen geçici kapanışa gerek kalmadığını açıkladı. Öte yandan demir yolu ve liman operasyonlarının istikrarlı seyretmesi sevkiyatları desteklerken, Orta Doğu'da ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların etkisi, teslimatların diğer müşterilere yönlendirilmesi sayesinde büyük ölçüde hafifletildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise LKAB'nin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,45 milyar SEK'e kıyasla %3,8 düşüşle 2,36 milyar SEK (240,63 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %7,5 düşüşle 23,15 milyar SEK (2,36 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında şirketin faaliyet kârı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 2,29 milyar SEK seviyesine kıyasla %10,1 artışla 2,52 milyar SEK (256,94 milyon $) seviyesinde yer aldı. Satış gelirlerindeki düşüşte İsveç kronunun değer kazanması ve demir cevheri fiyatlarının gerilemesi rol oynarken, faaliyet kârındaki iyileşmede kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin maliyetlerin önemli ölçüde azalması etkili oldu. Öte yandan yüksek elektrik fiyatları ile bakım çalışmaları ve geliştirme faaliyetlerine yönelik artan maliyetler kârlılığı olumsuz etkiledi.

Aynı dönemde LKAB'nin demir cevheri üretimi yıllık %1 düşüşle 19,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatları yıllık %1,6 artarak 19,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Şirket, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın dönemsel olarak kapanmasının yılın başında teslimatları etkilediğini ancak daha sonra alternatif güzergâhlar kullanarak ve sevkiyatları diğer müşterilere yönlendirerek söz konusu aksaklıkların üstesinden geldiğini belirtti.

Yatırım ve geliştirme projelerine ilişkin olarak LKAB, Malmberget'teki yeni ayrıştırma tesisinin inşaatının ilerlediğini ve temellerin ilk bölümünün tamamlandığını açıkladı. Yıllık 25 milyon mt ham cevher işleme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan tesisin gelecekte apatit işlenmesine de uygun olarak hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan şirketin Kiruna'da önemli miktarda nadir toprak elementi de içeren Per Geijer demir cevheri yatağı için yaptığı işletme imtiyazı başvurusunun onaylandığı bildirildi. Ancak madencilik faaliyetlerinin başlayabilmesi için ilave izin süreçlerinin tamamlanmasının gerektiği aktarıldı. Bununla birlikte LKAB, Luleå'daki kritik mineraller deneme tesisinin inşaatına devam ederken, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Piyasa koşullarını değerlendiren LKAB, küresel çelik ve demir cevheri piyasalarının üçüncü çeyrekte özellikle Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle jeopolitik belirsizliğin etkisi altında kalmaya devam ettiğini vurguladı. Küresel ham çelik üretimi yıllık yaklaşık %1 düşerken, Çin ve Avrupa'da üretimin azaldığını, Hindistan, diğer bazı Asya ülkeleri ve Kuzey Amerika'da ise arttığını aktardı. Üçüncü çeyrekte %65 tenörlü demir cevheri için ortalama spot fiyatların, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 117$/mt ve 2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 122$/mt seviyelerine kıyasla 113$/mt seviyesine gerilediğini paylaştı. Öte yandan yüksek fırın kalite pelet için uygulanan ortalama fiyat farkı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 27$/mt seviyesinden 28$/mt'a yükselirken, doğrudan indirgemeye yönelik pelet için uygulanan fiyat farkı da 37$/mt'dan 50$/mt'a çıktı. Artan petrol fiyatları, nakliye rotalarındaki değişiklikler ve gemi kapasitesine yönelik güçlü talep nedeniyle yükselen deniz taşımacılığı maliyetleri de piyasayı etkiledi.

Görünüme ilişkin olarak LKAB, gümrük vergileri, ithalat kısıtlamaları ve devam eden çatışmalar nedeniyle jeopolitik ve küresel ekonomik belirsizliğin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Kiruna madeninde kırılmış cevher arzının iyileşmesi sayesinde işleme tesisi için daha önce duyurulan kapanış yerine yalnızca bakım kapsamındaki duruşun uzatılmasının yeterli olduğunu belirtti. Ancak sonbaharda demir cevheri taşınan demir yolu hattındaki planlı bakım çalışmalarında yaşanan gecikmeler nedeniyle tren trafiğinin daha önce öngörülenden daha fazla kez durdurulması gerekeceğini ve bu durumun teslimat hacimlerini etkileyebileceğini vurguladı. Şirket ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların uzun sürmesi halinde sevkiyatların etkilenebileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen LKAB, fosil yakıt kullanılmadan gerçekleştirilen çelik üretimi için hammadde tedarik etme kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, izin süreçleri, enerji arzı, demir yolu kapasitesi ve belirsiz faaliyet koşullarının devam eden zorluklar arasında yer aldığını kaydetti.