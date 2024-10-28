LKAB’nin net kârı ve satış geliri üçüncü çeyrekte düştü

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 4 milyar SEK seviyesine kıyasla 2,12 milyar SEK (199,98 milyon $) seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %22,6 düşüşle 8,37 milyar SEK (789,73 milyon $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,99 milyar SEK seviyesine kıyasla 2,07 milyar SEK (195,42 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %30 düşüşle 4,9 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %6,3 düşüşle 5,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Açıklamada, üretimde yaşanan ciddi aksamaların ve alınan önlemler sebebiyle uzun süreli üretim duruşlarının üçüncü çeyrek üretim hacmini olumsuz etkilediği ifade edildi. Ayrıca söz konusu önlemlerin önümüzdeki aylarda da devam ederek dördüncü çeyrek üretimini sınırlandıracağı bildirildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 11,59 milyar SEK’e kıyasla 6,70 milyar SEK (632,42 milyon $) seviyesine gerilerken satış geliri yıllık %22,2 düşüşle 23,70 milyar SEK (2,24 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında şirketin faaliyet kârı, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 12,43 milyar SEK seviyesine kıyasla 6,10 milyar SEK (575,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde LKAB’nin demir cevheri üretimi yıllık %12 düşüşle 16,9 milyon mt’a gerilerken sevkiyatları, bu yılın başında demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolu hattında trenlerin raydan çıkması sebebiyle yıllık %19,1 düşerek 15,2 milyon mt seviyesine indi.