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LKAB’nin satış gelirleri 2021’de %43,9 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 10:16:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde LKAB, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,07 milyar SEK net kâra kıyasla 2,59 milyar SEK (280,14 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri yıllık %0,2 düşüşle 9,06 milyar SEK (977,02 milyon $) olurken, aynı dönemde şirket 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,62 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 2,81 milyar SEK (303,43 milyon $) faaliyet kârı açıkladı. Faaliyet kârı uzun süreli bakıma bağlı kesintilerin maliyetlerinden, yeni bir Kurumsal Kaynak Planlama sistemine bağlı maliyetler ile yeni kurulan bir vakfa yapılan bağıştan etkilendi.

Dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,4 düşüşle 6,7 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %2,8 düşüşle 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Şirketin açıklamasına göre geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde üretim, tesislerde meydana gelen kesintilerden ve ilkbaharda pandemiye bağlı uygulanan önlemlerden dolayı uzun süren bakım çalışmalarından etkilendi.

Geçtiğimiz yılın tamamında ise LKAB’nin net kârı 2020 yılında kaydedilen 9,75 milyar SEK net kâra kıyasla 22,60 milyar SEK (2,43 milyar $) seviyesine yükselirken, satış gelirleri yıllık %43,9 artışla 48,81 milyar SEK (5,26 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket bir önceki yıl kaydedilen 11,65 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 26,89 milyar SEK ($2,89 milyar) faaliyet kârı kaydetti. 

2021 yılında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,4 düşüşle 26,7 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %5,2 düşüşle 27 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: hammaddeler  mali sonuçlar  İsveç  Avrupa Birliği  demir cevheri  üretim  |  benzer haberler »


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