LKAB’nin net kârı 2025 yılında düşerken, satış geliri hafif artış kaydetti

Çarşamba, 11 Şubat 2026 14:47:30 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,07 milyar SEK’e kıyasla 526 milyon SEK (59,39 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise çoğunlukla İsveç kronunun ABD doları karşısında değer kazanması sebebiyle yıllık %12,1 azalarak 8,31 milyar SEK (938,27 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,62 milyar SEK’e kıyasla 986 milyon SEK (111,33 milyon $) seviyesine geriledi.

Dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %14 yükselerek 6,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri sevkiyatları da yıllık %4,5 artışla 7 milyon mt’a çıktı.

2025 yılında şirketin net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 8,77 milyar SEK seviyesine kıyasla 2,98 milyar SEK (336,48 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün ve İsveç kronunun değer kazanmasının sevkiyatlardaki artışı dengelemesi sonucu yıllık %0,5 artarak 33,33 milyar SEK (3,76 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca LKAB’nin faaliyet kârı, 2024 yılında kaydedilen 8,73 milyar SEK’e kıyasla 3,27 milyar SEK (369,11 milyon $) seviyesine indi.

Aynı yılda şirketin demir cevheri üretimi yıllık %14,1 artışla 25,9 milyon mt ve demir cevheri sevkiyatları da yıllık %17,8 artışla 25,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


