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LKAB’nin satış gelirleri düşen demir cevheri fiyatları nedeniyle üçüncü çeyrekte geriledi

Perşembe, 03 Kasım 2022 13:55:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde LKAB, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6,35 milyar SEK net kâra kıyasla 4,57 milyar SEK (407,94 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte, şirketin satış gelirleri düşen demir cevheri fiyatları ve bir miktar artış gösteren teslimat hacimlerinin etkisiyle yıllık %3,9 düşüşle 12,24 milyar SEK (1,09 milyar $) olurken, güçlü dolar kurunun etkisi olumlu oldu. Aynı dönemde şirket geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 7,77 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 5,91 milyar SEK (526,98 milyon $) faaliyet kârı açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,5 düşüşle 6,6 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %7,7 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Şirketin açıklamasına göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim Kiruna’daki peletleme tesislerinde meydana gelen aksaklıklardan etkilendi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 20 milyar SEK net kâra kıyasla 12,62 milyar SEK (1,2 milyar $) seviyesine gerilerken, satış gelirleri yıllık %7,9 düşüşle 36,59 milyar SEK (3,26 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 24,08 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 18,12 milyar SEK ($1,61 milyar) faaliyet kârı kaydetti. F

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %7 düşüşle 18,6 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %3,4 düşüşle 19,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Üretim Mali Sonuçlar 

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