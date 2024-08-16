LKAB’nin net kârı ve satış geliri ilk yarıda azaldı

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 3,05 milyar SEK seviyesine kıyasla 2,85 milyar SEK (271,37 milyon $) seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %5,4 artışla 9,85 milyar SEK (938,08 milyon $) seviyesine yükseldi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 2,26 milyar SEK seviyesine kıyasla 2,67 milyar SEK (254,28 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda değişmeyerek 5,3 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %10,3 artışla 6,4 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Açıklamada, bakım çalışmaları kapsamında yapılan üretim duruşları ve üretim kesintilerinin ikinci çeyrek üretim hacmini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Bu yılın ilk yarısında ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 7,59 milyar SEK’ kıyasla 4,59 milyar SEK (437,11 milyon $) seviyesine gerilerken satış geliri yıllık %28,1 düşüşle 15,32 milyar SEK (1,46 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk altı ayında şirketin faaliyet kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 7,44 milyar SEK seviyesine kıyasla 4,04 milyar SEK (384,84 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde LKAB’nin demir cevheri üretimi yıllık %1,6 düşüşle 12 milyon mt’a gerilerken sevkiyatları, bu yılın başında demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolu hattında trenlerin raydan çıkması sebebiyle yıllık %25,6 düşerek 9,3 milyon mt seviyesine indi.