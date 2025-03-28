LKAB’nin net kârı ve satış geliri 2024 yılında düşüş gösterdi

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 3,63 milyar SEK’e kıyasla 2,07 milyar SEK (206,12 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise çoğunlukla demir cevheri fiyatlarındaki düşüş sebebiyle yıllık %12,5 azalarak 9,45 milyar SEK (940,84 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,63 milyar SEK’e kıyasla 2,62 milyar SEK (260,73 milyon $) seviyesine geriledi.

Dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi, önceki çeyreklerde üretimde yaşanan aksamaların etkisiyle yıllık %18,6 düşerek 5,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri sevkiyatları da yıllık %3,1 artışla 2024 yılının en yüksek seviyesi olan 6,7 milyon mt’a çıktı. Ayrıca aynı çeyreğin sonunda LKAB’nin tüm tesislerinin yeniden tam kapasiteyle faaliyete başlamış olduğu bildirildi.

2024 yılında şirketin net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 15,22 milyar SEK seviyesine kıyasla 8,77 milyar SEK (872,50 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise çoğunlukla demir cevheri fiyatları ve sevkiyatlarındaki düşüş sonucu yıllık %22,8 azalarak 33,14 milyar SEK (3,30 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca LKAB’nin faaliyet kârı, 2023 yılında kaydedilen 16,23 milyar SEK’e kıyasla 8,72 milyar SEK (867,49 milyon $) seviyesine indi.

Aynı yılda şirketin demir cevheri üretimi, uzun süreli üretim duruşlarına bağlı olarak yıllık %13,4 düşüşle 22,7 milyon mt ve demir cevheri sevkiyatları da 2024’ün başında demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolunda yaşanan kaza sonucu yıllık %13,4 düşüşle 21,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.