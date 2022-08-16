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LKAB’nin net kârı ve satış gelirleri azalan demir cevheri fiyatları nedeniyle ilk yarıda düştü

Salı, 16 Ağustos 2022 09:58:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde LKAB, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 7,67 milyar SEK net kâra kıyasla 4,23 milyar SEK (408,39 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte, şirketin satış gelirleri yıllık %16 düşüşle 12,37 milyar SEK (1,19 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 9,16 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 5,72 milyar SEK (552,06 milyon $) faaliyet kârı açıkladı.

İkinci çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %3,3 düşüşle 5,7 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %10,4 düşüşle 6,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Şirketin açıklamasına göre, bu yılın ikinci çeyreğinde üretim Kiruna’daki peletleme tesislerinde meydana gelen kesintilerden ve uzun süren bakım çalışmalarından etkilendi.

Bu yılın ilk yarısında ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 13,65 milyar SEK net kâra kıyasla 8,04 milyar SEK (776,61 milyon $) seviyesine gerilerken, satış gelirleri yıllık %9,8 düşüşle 24,35 milyar SEK (2,35 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 16,31 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 12,21 milyar SEK ($1,18 milyar) faaliyet kârı kaydetti. Kârlar düşen demir cevheri fiyatları ve azalan teslimat hacimlerinden etkilendi. Güçlü dolar kuru olumlu bir etki yarattı.

Bu yılın ilk altı ayında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %9 düşüşle 12,1 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %7,2 düşüşle 12,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Üretim Mali Sonuçlar 

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