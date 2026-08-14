LKAB'nin net kârı ve satış geliri kur etkisi ve artan maliyetler nedeniyle 2026'nın ilk yarısında düştü

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 1,52 milyar SEK seviyesine kıyasla 697 milyon SEK (73,11 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri kur etkisi nedeniyle yıllık %8,1 düşüşle 7,19 milyar SEK (754,11 milyon $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte LKAB'nin faaliyet kârı, satış gelirlerindeki düşüş ve enerji ile bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,07 milyar SEK seviyesine kıyasla %94,1 düşerek 63 milyon SEK (6,61 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %3,4 artışla 6 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %1,6 düşüşle 6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Şirket, Kiruna madenindeki jeoteknik zorluklara rağmen üretim hızını koruduğunu ve ikinci çeyrek boyunca tüm işleme tesislerini faaliyette tuttuğunu belirtti. Öte yandan Orta Doğu'da ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların teslimatları etkilemesine rağmen sevkiyatlarını diğer müşterilere, pazarlara ve limanlara yönlendirerek söz konusu olumsuz etkiyi hafiflettiğini kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında ise LKAB'nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 4,30 milyar SEK'e kıyasla %66,9 düşüşle 1,42 milyar SEK (148,93 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %13,5 düşüşle 15,09 milyar SEK (1,58 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk altı ayında şirketin faaliyet kârı, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 4,71 milyar SEK seviyesine kıyasla %80,4 düşüşle 923 milyon SEK (86,90 milyon $) seviyesinde yer aldı. Satış gelirlerindeki düşüşte İsveç kronunun değer kazanması, demir cevheri fiyatlarının gerilemesi ve sevkiyat hacimlerindeki azalma rol oynarken, yüksek elektrik fiyatları ve artan maliyetler de faaliyet kârı üzerinde baskı oluşturdu.

Aynı dönemde LKAB'nin demir cevheri üretimi yıllık bazda değişmeyerek 12,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatları yıllık %2,4 düşerek 12,3 milyon mt seviyesine indi. Şirket, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle bazı müşterilerinin teslimatları alamadığını veya teslimat kabul kapasitelerinin sınırlandığını ve bu durumun sevkiyatları etkilediğini vurguladı.

Piyasa koşullarını değerlendiren LKAB, küresel çelik ve demir cevheri piyasalarının ikinci çeyrekte özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle jeopolitik belirsizliğin etkisi altında kalmaya devam ettiğini belirtti. Küresel ham çelik üretimi yıllık bazda değişmezken, Çin ve Avrupa'da üretimin hafifçe azaldığını aktardı. İkinci çeyrekte %65 tenörlü demir cevheri için ortalama spot fiyatların, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 108$/mt seviyesine kıyasla 122$/mt seviyesine yükseldiğini paylaştı.

Görünüme ilişkin olarak LKAB, vergiler, ithalat kısıtlamaları ve devam eden çatışmalar nedeniyle jeopolitik ve küresel ekonomik belirsizliğin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Kiruna madeninde üretim koşullarındaki değişikliğin sonbaharda bir işleme tesisinin geçici olarak kapatılmasına yol açabileceğini ve bunun 2026 yılı üretim ve sevkiyat hacimlerini etkileyebileceğini vurguladı. Buna rağmen şirket, özellikle yüksek tenörlü peletin çelik sektörünün dönüşümündeki rolü göz önünde bulundurulduğunda ürünlerine yönelik uzun vadeli talebin güçlü kalmasını beklediğini kaydetti.