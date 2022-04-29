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LKAB’nin satış gelirleri birinci çeyrekte %2,3 düştü

Cuma, 29 Nisan 2022 14:05:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde LKAB, bir önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 5,97 milyar SEK net kâra kıyasla 3,81 milyar SEK (389,94 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri yıllık %2,3 düşüşle 11,97 milyar SEK (1,22 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket 2021 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 7,15 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 6,49 milyar SEK (664,66 milyon $) faaliyet kârı açıkladı. Faaliyet kârı ve net kâr iyileştirilmiş demir cevheri ürünlerinin fiyatlarının ve teslimat tonajlarının düşük olmasından etkilendi.                 

Birinci çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %13,5 düşüşle 6,4 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %2,9 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Şirketin açıklamasına göre birinci çeyrekte üretim Kiruna’da bulunan peletleme tesislerinden birinde meydana gelen kesintiden etkilendi.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler İsveç Avrupa Birliği mali sonuçlar 

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