LKAB’nin net kârı 2023 yılında yükseldi

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:15:01 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,64 milyar SEK’e kıyasla 3,63 milyar SEK (343,46 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirketin satış gelirleri çoğunlukla yüksek demir cevheri fiyatları ve sevkiyatlara bağlı olarak %8,5 artarak 10,80 milyar SEK (1,02 milyar $) olurken faaliyet kârı 2022 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,67 milyar SEK’e kıyasla 3,80 milyar SEK (359,43 milyon $) seviyesine yükseldi.

Dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %11 artışla 7 milyon mt olurken demir cevheri sevkiyatları da yıllık %1,6 artarak 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Kiruna ve Narvik arasındaki demir yolunda yaşanan ciddi aksaklığın söz konusu çeyrekte sevkiyatları olumsuz etkilediği ifade edildi.

Yılın tamamında LKAB’nin net kârı bir önceki yıl kaydedilen 15,08 milyar SEK seviyesine kıyasla 15,22 milyar SEK (1,44 milyar $) seviyesine çıkarken şirketin satış gelirleri yıllık %7,8 düşüşle 42,92 milyar SEK (4,06 milyar $) ve faaliyet kârı da 2022 yılında kaydedilen 20,80 milyar SEK’e kıyasla 16,23 milyar SEK (1,53 milyar $) seviyesine indi.

Aynı yılda şirketin demir cevheri üretimi yıllık %4,8 artışla 26,2 milyon mt ve demir cevheri sevkiyatları yıllık %1,9 düşüşle 25,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.