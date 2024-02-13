LKAB Gällivare’deki doğrudan indirgenmiş demir tesisinde ENERGIRON ve HYBRIT teknolojilerini birleştirecek

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB’nin Gällivare’de bulunan ve tamamen hidrojen kullanan doğrudan indirgenmiş demir tesisine İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile ortaklaşa geliştirdiği ENERGIRON® teknolojisini tedarik edeceğini açıkladı.
ENERGIRON® teknolojisi LKAB’nin tesisinin elektrikli gaz ısıtıcısı kullanarak fosilsiz çelik üretmesine olanak tanıyacak. Yıllık 1,35 milyon mt fosilsiz doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip Gällivare tesisinde HYBRIT ve ENERGIRON teknolojilerini birleştirilecek.