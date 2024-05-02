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Linde yeşil çelik üretimi için İsveçli H2 Green Steel’e endüstriyel gaz tedarik edecek

Perşembe, 02 Mayıs 2024 11:50:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel endüstriyel gaz ve mühendislik şirketi Linde, büyük ölçekli yeşil çelik tesisi Boden’e endüstriyel gaz tedariki için İsveç merkezli H2 Green Steel ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Linde’nin, H2 Green Steel’e oksijen, nitrojen ve argon tedarik edeceği, bu sayede İsveçli şirketin karbon salımında %95’e varan düşüş sağlayabileceği ifade edildi.

Öte yandan Linde’nin bağlı kuruluşu Linde Engineering’in Boden tesisinde yaklaşık 150 milyon $ yatırımla hava ayrıştırma ünitesi kuracağı ve işleteceği belirtildi. Hava ayrıştırma ünitesi, doğrudan indirgeme fırınının üst gazındaki hidrojeni geri kazanacak ve arındıracak. Bu işlem hidrojen kaybını en aza indirgeyerek çelik üretiminde verimliliği artıracak. 2026 yılında devreye alınması beklenen söz konusu ünite, Linde’nin mevcut ve yeni müşterilerine atmosferik gaz da sağlayacak.

H2 Green Steel şu an Boden’de dünyanın ilk büyük ölçekli yeşil çelik tesisini inşa ediyor ve tesisin önümüzdeki yılın sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Boden tesisinde yenilenebilir hidrojen kullanılarak 2030 yılına kadar 5 milyon mt yeşil çelik üretilecek.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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