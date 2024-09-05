Linde India, Tata Steel’in Kalinganagar’daki gaz varlıklarını devralacak

Endüstriyel gaz üreticisi Linde India Limited, Kalinganagar tesisindeki endüstriyel gaz varlıklarını devralmak üzere Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Tata Steel’in Kalinganagar tesisinde yürüttüğü ikinci genişletme projesi kapsamındaki günlük 1.800 mt kapasiteli iki hava ayrıştırma ünitesini devralacağı ifade edildi.

İngiltere merkezli BOG Group’un bağlı kuruluşu olan Linde India, endüstriyel ve tıbbi gaz üretiminin yanı sıra kriyojenik ve kriyojenik olmayan hava ayrıştırma ünitelerinin kurulumunu gerçekleştiriyor.