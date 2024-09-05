 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Linde...

Linde India, Tata Steel’in Kalinganagar’daki gaz varlıklarını devralacak

Perşembe, 05 Eylül 2024 14:55:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Endüstriyel gaz üreticisi Linde India Limited, Kalinganagar tesisindeki endüstriyel gaz varlıklarını devralmak üzere Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Tata Steel’in Kalinganagar tesisinde yürüttüğü ikinci genişletme projesi kapsamındaki günlük 1.800 mt kapasiteli iki hava ayrıştırma ünitesini devralacağı ifade edildi.

İngiltere merkezli BOG Group’un bağlı kuruluşu olan Linde India, endüstriyel ve tıbbi gaz üretiminin yanı sıra kriyojenik ve kriyojenik olmayan hava ayrıştırma ünitelerinin kurulumunu gerçekleştiriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel Singapur merkezli bağlı kuruluşundan ilave hisse satın aldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Moody’s Tata Steel’in görünümünü durağanda bıraktı

29 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ve Welspun Corp hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

05 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel sermaye aktarımıyla NINL’nin tamamını devralacak

02 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel’in konsolide net kârı birinci çeyrekte yükseldi

01 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ferrokrom üretiminde biyokütle kullanımını test etti

22 Tem | Çelik Haberler

Fitch Ratings Tata Steel’in görünümünü olumsuza çevirdi

18 Tem | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretse de Avrupa’ya verilen tekliflerde düşüş eğilimi görüldü

16 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tata Steel yerel çelik üretim kapasitesini ikiye katlayacak

16 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel karbon bankasını devreye aldı

11 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis