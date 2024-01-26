Linde India Hint SAIL’e ait Rourkela’da yeni bir hava ayrıştırma ünitesi kuracak

Cuma, 26 Ocak 2024 10:06:13 (GMT+3) | Kalküta

Endüstriyel gaz devi Linde India, Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile mevcut uzun vadeli tedarik sözleşmesinin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Linde India, SAIL’e ait Rourkela Steel Plant’te (RSP) tam kapasiteyle faaliyet gösteren iki hava ayrıştırma ünitesinden aynı tesise oksijen, nitrojen ve argon tedarik ediyor.

Söz konusu sözleşme kapsamında Linde India, yaklaşık 60 milyon $ yatırımla günlük 1.000 mt kapasiteli yeni bir hava ayrıştırma ünitesi inşa edecek ve işletecek. Şirket bu sayede RSP’deki mevcut kapasitesini neredeyse ikiye katlayacak. 2026 yılında devreye alınması beklenen yeni hava ayrıştırma ünitesiyle Linde’nin mevcuttaki ve bölgedeki yeni müşterilerine endüstriyel gaz tedarik edilecek.