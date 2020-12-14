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Liberty Steel ve Aartee Group parlak çelik çubuk üretmek için birleşecek

Pazartesi, 14 Aralık 2020 16:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, yüksek kaliteli ürün tedarik etmek için çubuk birimini birleştirmek üzere Singapur merkezli Aartee Group ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Aartee Group, Liberty’nin çubuk birimini satın alacak ve yeni şirketin adı Aartee Bright Bar olacak. Şirket, Güney Yorkshire ile Batı Midlands’de faaliyet gösterecek ve otomotiv, imalat, hidrolik ve inşaat sektörlerindeki hassas parçaların yapımında kullanılan parlak çelik çubuk üretecek.

Alımın büyük ölçüde maliyet tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Aartee Group’un CEO’su Gianpiero Repole, “Liberty’nin çubuk birimini Aartee ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu birleşme, şirketimize uzmanlık katacak ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunmamızı sağlayacak,” dedi.


Etiketler: İngiltere  Avrupa  üretim  |  benzer haberler »


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