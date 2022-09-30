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Beyçelik Gestamp İngiltere’ye otomotiv parçası tedarik edecek

Cuma, 30 Eylül 2022 11:09:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Beyçelik Gestamp İngiltere’de üretilen yeni elektrikli ticari araç Arrival Van’ı müşteri portföyüne ekledi ve yeni müşterisine otomotiv parçaları tedarik edecek.

Şirket Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yapımı süren fabrikasında yeni müşterisi için kayar kapı rayları üretecek ve söz konusu ürünleri Bursa’dan direkt İngiltere’ye ihraç edecek.

Beyçelik Gestamp bu projeyle kapasitesini de genişletmiş olacak.

Öte yandan şirket, TEKNOSAB, Kocaeli ve Romanya’da olmak üzere yeni üretim tesisi için yatırımlarını 2023 yılına kadar tamamlamayı planlıyor. Beyçelik Gestamp mevcut projelere ek olarak 2023 yılı için 5 yeni projeye dahil oldu.


Etiketler: İngiltere Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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