British Steel Network Rail’e ray tedarik etmek üzere beş yıllık anlaşma imzaladı

Şu anda İngiltere hükümeti tarafından denetlenen çelik üreticisi British Steel, İngiltere’nin demir yolu altyapısının başlıca ray tedarikçisi olan Network Rail’e yıllık 70.000-80.000 mt ray tedarik etmek üzere 500 milyon £’un üzerinde değere sahip uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Beş yıllık anlaşmanın üç yıl daha uzatılabileceği bildirildi.

Şirketin Scunthorpe çelik tesisinde üretilecek raylar, çoğunlukla bakım ve yenileme çalışmalarında kullanılacak. Tedarik edilecek ürünler arasında bakım ve değiştirme ihtiyacını azaltan iki uzun ömürlü ray kalitesi olan HP335 ve Zinoco® yer alıyor.

British Steel, Network Rail’e 20 yılı aşkın süredir ray tedarik ediyor ve son on yılda şirket için 1 milyon mt’dan fazla ray üretti.