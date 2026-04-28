Anglo American'ın demir cevheri üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde düştü

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,3 düşüşle 15,2 milyon mt oldu. Üretimdeki düşüş, Kumba ve Minas-Rio’daki üretimde kaydedilen sınırlı düşüşten kaynaklandı. Aynı dönemde şirketin toplam demir cevheri satışları ise yıllık %1,9 artışla 14,84 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirketin Güney Afrika’daki operasyonlara bakıldığında söz konusu çeyrekte Kumba’daki demir cevheri üretimi yıllık %3 düşüşle 8,84 milyon mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte, ikinci çeyrekte planlanan demir yolu bakım çalışmaları öncesinde stok sahası oluşturmak amacıyla maden sahasındaki nihai ürün stoklarının azaltılması nedeniyle Kolomela’daki üretimin %15 düşüşle 2,6 milyon mt’a gerilemesi etkili oldu. Öte yandan Sishen madeninde üretim, daha iyi besleme kalitesi ve operasyonel performans sayesinde %5 artışla 6,3 milyon mt’a yükselerek bu düşüşü kısmen dengeledi. İlk çeyrekte Kumba madeninden yapılan toplam demir cevheri satışları ise yıllık %2,1 artışla 9,14 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirketin Brezilya’daki demir cevheri projesi Minas Rio’daki üretimi yıllık %10,3 düşüşle 6,36 milyon mt’a geriledi.

Bununla birlikte aynı çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi, geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşanan olayın ardından Moranbah North’taki üretimin gerilemesi ve Dawson açık ocak operasyonundaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yıllık %30,9 düşüşle 1,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2026 yılı için demir cevheri üretim tahmini değişim göstermeyerek 55-59 milyon mt aralığında yer alıyor.