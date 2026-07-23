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Anglo American'ın demir cevheri üretimi 2026'nın ilk yarısında düştü, satışları yükseldi

Perşembe, 23 Temmuz 2026 12:34:30 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ikinci çeyrekte şirket yıllık bazda %3,4 düşüş ve çeyreklik bazda %1,2 artışla 15,39 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ilk yarısında ise şirketin demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %2,4 düşüşle 30,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları ikinci çeyrekte yıllık %1,8 artışla 16,7 milyon mt ve ilk yarıda yıllık %1,9 artışla 31,56 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %4,4 düşüşle 8,84 milyon mt oldu. Söz konusu düşüşte demir yolu bakım çalışmalarıyla eş zamanlı olarak tesiste gerçekleştirilen planlı bakım duruşu nedeniyle Kolomela madenindeki üretimin azalması etkili oldu. Yılın ilk altı ayında ise Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %3 düşüşle 17,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 6,45 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları yıllık %3,6 düşüşle 9,42 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi yıllık bazda %1,9 düşüşle 6,54 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 2026 yılı için demir cevheri üretim tahmini 55-59 milyon mt aralığında yer alıyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Güney Amerika Madencilik Üretim Anglo American 

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