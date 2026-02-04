 |  Giriş 
Binding Solutions ve Mitsui soğuk aglomerat pelet teknolojisini ilerletmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 10:57:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli Binding Solutions Limited (BSL), soğuk aglomerat pelet teknolojisinin ticarileştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak Avustralyalı madenci Mitsui Iron Ore Development Pty. Ltd. (MIOD) ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında BSL ve MIOD, BSL’nin soğuk aglomerat pelet teknolojisinin Avustralya’daki Pilbara demir cevheri operasyonlarına uygulanması için iş birliği yapacak. MIOD’nin bölgede güçlü bir operasyonel varlığı bulunuyor.

Şirketler, bu teknolojinin Pilbara’dan çıkan demir cevherinin deniz aşırı pazarlara uygun peletlere dönüştürülmesini mümkün kılarak küresel pazar için düşük sera gazı emisyonlu yeni bir pelet arz kaynağı yaratabileceğini belirtti.

Düşük enerjili peletleme teknolojisi

BSL’nin soğuk aglomerat pelet teknolojisi, yüksek sıcaklık gerektirmeyen, tescilli bağlayıcılar ve aglomerasyon süreçleri kullanıyor. Şirkete göre bu yaklaşım, geleneksel peletleme yöntemlerine kıyasla enerji tüketimini yaklaşık %80, sera gazı emisyonunu ise %70’e varan oranlarda azaltıyor. 

BSL ayrıca soğuk aglomerat peletin performans açısından geleneksel demir cevheri peletleriyle eşdeğer ya da daha üstün olabildiğini; modüler ve ölçeklenebilir tesis tasarımının ise yıllık 1 milyon mt kapasite başına sermaye harcamalarında %86’ya varan düşüş sağlayabildiğini vurguladı. Söz konusu teknoloji, metal üretiminden kaynaklanan atık toz cevherin geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir pelet haline getirilmesine imkân tanıyor.

İlk ticari soğuk aglomerat pelet tesisi için finansman

Şirket, mevcut hissedarların liderliğinde gerçekleştirilen 5 milyon $ tutarındaki sermaye artırımının tamamlandığını açıkladı. Sağlanan fonların; BSL’nin ilk ticari soğuk aglomerat pelet tesisine yönelik nihai yatırım kararından önce mühendislik ve fizibilite çalışmalarının hızlandırılması, doğrudan indirgenmiş demir ve yüksek fırınlarda toz cevherin peletlenmesine yönelik ticari fırsatların geliştirilmesi, doğrudan indirgeme ve hidrojen bazlı soğuk aglomerat pelet ürünlerine yönelik ilave ürün geliştirme çalışmalarında kullanılması planlanıyor. 


