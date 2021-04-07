Liberty Steel, Rotherham tesisinde üretime kısmen yeniden başladı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 16:12:29 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Rotherham tesisinde üretime kısmen yeniden başladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tesis 12 Mart tarihinden bu yana aralıklı olarak faaliyet gösteriyordu. Aralıklı faaliyet gösterme kararının GFG Alliance’ın borç aldığı kurum olan İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’in yaşadığı mali sıkıntılar sonucunda verildiği düşünülüyordu.

Şirket, İngiltere hükümetinin şirketin 170 milyon £’luk mali destek talebini reddetmesinin ardından, Greensill’in bıraktığı finansman açığını doldurmak için ek işletme sermayesi arayışına devam ediyor.