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İngiltere enerji yoğun sektörleri yüksek maliyetlere karşı desteklemek istiyor

Salı, 16 Ağustos 2022 15:24:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı artan enerji maliyetleri nedeniyle enerji yoğun sektörleri rahatlatmak için yeni bir teklif açıkladı.

Hükümet bu adımla, çevre koruma önlemleri kapsamında hedeflenen düşük karbonlu üretimin elektrik tedarikçilerine ve son olarak tüketici faturalarına yansıyan maliyetlere ilişkin muafiyet oranlarını %85’ten %100’e çıkaracak.

İngiltere’de sanayide kullanılan elektrik fiyatları Avrupa dahil olmak üzere diğer ülkelere kıyasla daha yüksek. Bu durumun çelik sektöründekiler de dahil olmak üzere yüzlerce işletmenin yatırımlarını ve rekabetini engelleyebileceği, ülkedeki varlıklarını riske atabileceği düşünülüyor. Teklifin sanayide kullanılan elektrik maliyetlerini azaltarak İngiltere’yi yatırımlar için cazip bir bölge haline getirebileceği ifade ediliyor.

Açıklamaya göre, teklif ülkedeki endüstri merkezlerinde 60.000 kişilik istihdamı destekleyen yaklaşık 300 işletmeye yardımcı olacak. Başlıca sektörler için maliyetleri azaltmak yerel üretimin geleceğini güvence altına almaya ve rekabetçi bir piyasa ortamını sürdürmeye yardımcı olacak, ekonomik büyüme sağlayacak ve ülke genelinde binlerce kişilik istihdamı koruyacak.

Hükümet 2013 yılından bu yana enerji yoğun sektörlerdeki işletmeleri desteklemek için 2 milyar £’den fazla finansman sağladı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Üretim 

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