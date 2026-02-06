Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2025’te yatay, satışları hafifçe arttı

İngiltere merkezli madenci Anglo American geçtiğimiz yılın tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dördüncü çeyrekte şirket, Kumba’da artan üretim sayesinde yıllık %5,6 artışla 15,1 milyon mt demir cevheri üretti. 2025 yılında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda değişmeyerek 60,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları dördüncü çeyrekte yıllık %0,3 düşüşle 16,16 milyon mt ve 2025 yılında yıllık %1 artışla 61,54 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %9,8 artışla 8,59 milyon mt olurken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %0,9 artışla 36,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi son çeyrekte yıllık %0,7 artarak 6,52 milyon mt’a çıkarken, tesiste 2025 yılında %1,1 düşüşle 24,75 milyon mt demir cevheri üretildi.

Şirketin demir cevheri üretim tahmini 2026 yılı için 55-59 milyon mt, 2027 için 59-63 milyon mt ve 2028 için 58-62 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.