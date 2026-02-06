 |  Giriş 
Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2025’te yatay, satışları hafifçe arttı

Cuma, 06 Şubat 2026 11:28:11 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American geçtiğimiz yılın tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dördüncü çeyrekte şirket, Kumba’da artan üretim sayesinde yıllık %5,6 artışla 15,1 milyon mt demir cevheri üretti. 2025 yılında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda değişmeyerek 60,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları dördüncü çeyrekte yıllık %0,3 düşüşle 16,16 milyon mt ve 2025 yılında yıllık %1 artışla 61,54 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %9,8 artışla 8,59 milyon mt olurken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %0,9 artışla 36,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi son çeyrekte yıllık %0,7 artarak 6,52 milyon mt’a çıkarken, tesiste 2025 yılında %1,1 düşüşle 24,75 milyon mt demir cevheri üretildi.

Şirketin demir cevheri üretim tahmini 2026 yılı için 55-59 milyon mt, 2027 için 59-63 milyon mt ve 2028 için 58-62 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.


